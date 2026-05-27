Авторы Valorant показали тизер новой карты

Riot Games выпустила ролик к предстоящему турниру Valorant Masters London 2026, в котором показали тизер новой карты.

© Чемпионат.com

Инсайдеры допустили, что новая карта будет расположена в Провинции Шэньси — родине Sage, которая, по слухам, получит реворк. При этом датамайнеры уверены, что реворк не затронет ультимативную способность.

© Valorant

Ожидается, что полноценное раскрытие новой карты состоится перед гранд-финалом Masters London 2026. Сам турнир пройдёт с 6 по 21 июня, где 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн. Скоро также выйдет патч 13.00, в котором игроков ждут бафф Стражей, изменения кулдауна способностей Зачинщиков и изменения Bandit.