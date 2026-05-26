Как играется Luna Abyss

Несколько дней назад на PC, PS5 и Xbox Series вышел приключенческий боевик Luna Abyss. Это не просто шутер от первого лица, но настоящий bullet hell, где уворот от многочисленных (медленных) снарядов важнее, чем стрельба. Именно поэтому в игре предусмотрен автоматический захват цели (правая клавиша мыши). К слову, им можно и не пользоваться, если сама мысль о поддержке со стороны компьютера вас оскорбляет.

Хотя в целом компьютеры к нам немилосердны. Мы оказываемся в роли заключенного на «фальшивой Луне». Срок — солидные 9125 дней. Гигантская голова-надзиратель в стене нашей просторной камеры (с отдельной библиотекой) радостно сообщает, что мы теперь — скаут, который вселяется в специальные аватары для изучения некоей «Бездны». Разведка, поиск технологий, зачистка — что скажут, то и сделаем. За хорошее поведение еще и срок срежут: на 5 дней за мелкое поручение, на сотни — за большие достижения.

Вооружившись обычным автоматом, отправляемся на исследование таинственной мегаструктуры. Стартовый уровень выглядит откровенно уныло: в основном узкие проходы, соединяющие зачастую тесные комнатки, могут сменяться гигантскими пространствами (принципиально они картины не меняют). Абстрактный «брутализм», если это слово применимо к стенам из нагромождения параллелепипедов, несколько утомляет. К счастью, в следующих главах виды куда интереснее. Кое-где можно отыскать улучшения для полоски здоровья, дневники других скаутов, каких-то диких, странных NPC, напоминающих Nier: Automata, новое оружие и способности. В первые 30—60 минут Luna Abyss может показаться не особо интересной — и это явный промах разработчиков из Kwalee: они не сумели с ходу показать все достоинства своего детища. Нет, серьезно — черные стены, черные коридоры, одинаковые комнаты — кто ж так начинает?

Luna Abyss очень загадочная и явно черпает вдохновение в Destiny (как минимум — визуальный стиль), Metroid Prime (выстрел заменяет многие действия, есть отдельная кнопка для автозахвата цели), Freedom Wars (там каторга, правда, длилась миллион лет). Ну и, разумеется, сразу приходят на ум проекты Housemarque вроде Returnal. В Luna Abyss уйма непонятных терминов, есть какой-то город, который постигла катастрофа, некий «всеотец», непонятные монстры…

Если вернуться к сравнению с Metroid Prime, то Luna Abyss на ее фоне слишком линейная. Здесь нет открытого мирка, где нужно бегать от места обретения новой способности или устройства до встреченной 5 часов назад преграды, которую теперь реально преодолеть. Продолжительность игры — примерно 10 часов, сценарий разбит на главы. Авторы почему-то сделали ставку именно на перемещение по миру — во всяком случае, беготня и прыжки (прямо скажем, не Mirror’s Edge) могут занимать минут 10, после чего нас на пару минут оставляют с несколькими небольшими волнами врагов на очередной крохотной арене.

Противники стреляют крупными и зачастую медленными сферами: от них легко увернуться, если их мало, и куда сложнее — если в них весь экран. Последнее случается редко, как минимум — в первое время, когда врагов выпускают по 3—4 штуки за раз. У них бывают щиты — тогда следует применить дробовик. Жаль, что стволов мало и каких-нибудь улучшений или альтернативных режимов стрельбы нет. Для лечения ран героине, помимо расставленных на уровне специальных камней, может пригодиться способность добивания врагов, действующая на расстоянии.

Виды в Luna Abyss могут захватывать дух — скорее масштабами, чем уровнем графики. Модельки персонажей, их анимации выдают проект с не очень большим бюджетом, да и диалоги (с выбором реплик — зачем это, не понятно) выглядят несколько дешево. Из других важных моментов отмечу наличие русских субтитров и возможности задать уровень сложности. Так что страдать «по хардкору» ради того, чтобы узнать секрет таинственной Luna Abyss, не придется.