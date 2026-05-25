Как найти ящик с инструментами в Deep Rock Galactic: Rogue Core

Пещеры в Deep Rock Galactic: Rogue Core жестоки, и без улучшения экипировки дворфам-шахтерам не выжить. К счастью, для этого и предусмотрены верстаки… Но для того, чтобы пользоваться ими, нужно сначала найти ящик с инструментами. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

Проблема в том, что в каждом забеге местонахождение ящика с инструментами меняется случайным образом — для того, чтобы найти его, придется немного исследовать уровень. Отыскав верстак, подойдите к нему и активируйте опцию «Активировать локатор ящика». Его локация появится на сканере рельефа.

После этого нажмите на Tab или M и ищите красный маркер. Локация определяется случайно для каждого игрока в каждом забеге. Найдя ящик, вам останется только выкопать его киркой и отнести назад к верстаку. После этого верстаком можно будет пользоваться в нормальном режиме.

Для чего нужен верстак? Для того, чтобы выживать под землей! Через верстак прокачивается оружие и способности классов. К тому же, никак иначе нельзя поменять активное оружие.