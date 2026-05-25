Digital Foundry протестировала эмуляцию игр PS3 на PlayStation 5

Эксперты Digital Foundry протестировали работу игр для PlayStation 3 на PlayStation 5 под управлением Linux и с установленным эмулятором RPCS3. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Digital Foundry.

© Газета.ru

В ходе эксперимента специалисты запускали такие игры, как Killzone 2, Killzone 3, MotorStorm и Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Эмуляция стала возможной благодаря установке Linux на PS5 и использованию RPCS3, одного из наиболее продвинутых эмуляторов PlayStation 3.

Некоторые проекты продемонстрировали результаты значительно выше уровня оригинальной консоли. Ridge Racer 7 удалось запустить в разрешении 4K при 60 fps, а Heavenly Sword работала даже в 5K с производительностью, превосходящей показатели PS3. В случае с MotorStorm повышение разрешения заметно улучшило качество изображения.

Наиболее успешным примером стала Killzone 3. После отключения одного из эффектов постобработки игра смогла работать почти стабильно в 4K при 30 fps. В Digital Foundry считают, что подобный результат демонстрирует потенциальную возможность возвращения классических игр эпохи PS3 на современные платформы.

При этом ряд проектов по-прежнему сталкивается с серьезными ограничениями. Так, Grand Theft Auto IV, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и God of War: Ascension создают высокую нагрузку на процессор и SPU-блоки, из-за чего производительность опускается даже ниже уровня оригинальной консоли.

По оценке Digital Foundry, основным ограничением остается процессор PlayStation 5 от AMD с архитектурой Zen 2, возможностей которого недостаточно для идеальной эмуляции наиболее сложных проектов PlayStation 3. Эксперты допускают, что полноценная совместимость может стать реальностью лишь с выходом следующего поколения консолей.

Ранее сообщалось, что игра-долгострой Star Citizen собрала более $1 млрд за 14 лет разработки.