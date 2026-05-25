Boxroom поможет создать игровую комнату мечты

26 мая в раннем доступе дебютирует Boxroom — конструктор для создания виртуальной комнаты, в которой хранятся коробки с вашими играми из Steam. Это в общем-то даже не игра, а инструмент для расстановки виртуальной библиотеки Steam, позволяющий представить, как бы выглядела реальная комната с коробочными изданиями, если бы этот формат сам Steam и не убил.

Нам предлагают на выбор несколько каталогов с техникой (мониторы, лампы), всевозможной мебелью, постерами и пр. В центре пока что пустой комнаты стоит ящик — в нем лежат ваши игры. Можете сортировать как душе угодно. Перед этим, правда, нужно изменить настройки приватности в Steam, иначе Boxroom не сможет узнать, что у вас в библиотеке. Возможности добавлять игры из других сервисов или физические версии, судя по всему, в программе нет.

Как известно, далеко не у всех проектов в Steam присутствует полноценное оформление. Boxroom, подтягивающая информацию из сервиса, очевидно, не предлагает каких-либо решений. Кроме того, не у каждой игры есть красивое оформление оборота коробки (что странно, ведь описанием и иллюстрациями снабжен практически любой товар в главном PC-магазине). Внутри коробки лежит «носитель» и иногда что-нибудь еще.

Boxroom проведет в Early Access не менее 6 месяцев. Nested Loop Studios и Pantaloon обещают по ходу разработки добавлять элементы интерьера и некие новые возможности. Русского языка в игре нет.