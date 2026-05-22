Red Dead Redemption 2 вошла в топ-3 самых продаваемых игр в истории
22 мая издательство Take-Two раскрыло актуальный тираж игры Red Dead Redemption 2. Продажи культового вестерна от Rockstar Games превысил 85 млн копий — сейчас это третья самая продаваемая игра в истории индустрии.
На второй строчке держится GTA 5 (230 млн копий), а первое место занимает Minecraft (350 млн копий). Технически абсолютное лидерство удерживает российский «Тетрис», однако проект не включают в подобные списки из-за невозможности подсчитать точное число проданных устройств и копий игры.
Самые продаваемые игры в истории
- Minecraft — 350 млн копий.
- GTA 5 — 230 млн копий.
- Red Dead Redemption 2 — 85 млн копий.
- Wii Sports — 82 млн копий.
- Mario Kart 8 — 79 млн копий.
- PUBG: Battlegrounds — 75 млн копий.
- Terraria — 70 млн копий.
- «Ведьмак 3: Дикая охота» — 60 млн копий.
- Super Mario Bros. — 58 млн копий.
- Human: Fall Flat — 55 млн копий.