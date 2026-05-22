Honor объявила дату выхода игрового телефона WIN Turbo. Релиз намечен на 29 мая, но уже можно оформить предзаказ и получить подарки за символическую плату в 1 юань.

Судя по утечкам, телефон получит плоский LTPS-экран с разрешением 1,5K и отверстием под селфи камеру. По бокам устройство будет иметь металлическую рамку. В этом раз не будет встроенного вентилятора.

Кроме того, устройству дадут 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ основной.

Презентация новинки состоится 29 мая в 15:00 по местному времени. Больше подробностей о характеристиках Honor пока не раскрывает.