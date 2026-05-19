Фанаты Minecraft тайно скачали 24 ТБ истории сервера

Фанаты Minecraft завершили один из самых безумных проектов цифровой археологии: они скачали и заархивировали 24 ТБ данных с легендарного сервера 2b2t. В архив вошла область размером 1 024 000 × 1 024 000 блоков в Overworld, а также части Nether и End.

2b2t — старейший и самый знаменитый анархический сервер Minecraft. Ему уже 16 лет, правил там почти нет, банов тоже, а культура соответствующая: разрушенные базы, выжженные ландшафты, следы старых войн и архитектурные руины всех эпох. Короче, не сервер, а цифровые Помпеи.

Проект работал годами. Участники потратили тысячи долларов, кучу времени и действовали максимально тихо. Причина простая: не всем игрокам 2b2t нравится идея, что их скрытые базы и неизведанные территории кто-то аккуратно складывает в архив. Если бы ботов архиваторов заметили, их, скорее всего, начали бы травить всем сервером.

В итоге команде удалось скачать несколько крупных регионов: миллион на миллион блоков Overworld, меньший участок Overworld, часть End и часть Nether. Теперь всё это планируют оформить в торрент. Правда, скачать такой сувенир на память смогут только самые терпеливые.

Помимо самого архива, авторы проекта обещают выложить рендеры высокого разрешения и таблицы для анализа данных. А ещё намекают, что это не последний крупный дамп мира Minecraft.