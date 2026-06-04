Почему генерация кадров теперь обязательна для игр?

Генерация кадров — графическая технология, которая уже никуда не денется. Развитие трассировки лучей и меньший прирост производительности новых поколений GPU гарантирует, что «фейковые» кадры теперь обязательны для премиального гейминга в 4К. Портал makeuseof.com рассказал, почему.

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К сожалению, последние несколько поколений видеокарт не смогли предоставить того «вау-эффекта» от апгрейда, на который надеялись многие ПК-геймеры. Переход с RTX 4090 на RTX 5090 ощущается не таким же монументальным, как, например, покупка GTX 1080 Ti после GTX 9070 в далеком 2017-м.

Правило Мура демонстрирует, что 3-нм ядра для GPU становятся все более дорогими; а значит, по-настоящему значимые революции в сфере графики становятся менее очевидными. К тому же, RTX 6090 требует 600 ватт мощности от блока питания ПК, многие из которых просто не справляются с огромными системными требованиями линейки RTX 50.

На этом фоне неудивительно, что даже премиальное железо нуждается в помощи в форме генерации кадров с применением ИИ. Трассировка лучей нагружает GPU гораздо сильнее, чем традиционные растровые методы освещения. А поскольку многие ААА-игры делают акцент на реалистичность графики во вред производительности, не трудно понять, почему генерация кадров теперь встречается повсеместно.

Но дело даже и не в трассировке лучей. На сегодняшний день самая требовательная и впечатляющая методика рендера освещения — трассировка путей. Она ультра-реалистична и прекрасно смотрится даже в движении… Но за это приходится расплачиваться производительностью. Для примера можно взять ту же Resident Evil Requiem. На ПК с RTX 5090 в разрешении 4К частота кадров без генерации кадров не добирается и до 30 fps. Но если включить многокадровую генерацию, то та же самая система на тех же настройках выдаст 120 fps.

Однако мы не живем в идеальном мире, где у ИИ-инноваций нет абсолютно никаких подводных камней. В большинстве случаев, если ПК поддерживает технологию, нет смысла ей не пользоваться. Но она далека от безупречной.

Главный недостаток генерации кадров в том, что она часто повышает задержку ввода команд в игре. Последние обновления DLSS улучшили ситуацию, но лишь для обладателей флагманских, самых мощных видеокарт. Если вам не доступна динамичная многокадровая генерация, почти не создающая задержки, то лучше несколько раз подумать, что вам дороже — fps или отзывчивость управления.

В сюжетных играх, поддерживающих трассировку путей, вроде Indiana Jones and the Great Circle, задержка ввода вплоть до 80 миллисекунд обычно стоит того. А вот если вы собираетесь играть в Fortnite на 360-герцовом мониторе, то эти же 80 миллисекунд могут сильно ухудшить шансы на победу в какой-нибудь перестрелке.

Так или иначе, при всех своих особенностях и недостатках, генерация кадров — вынужденная мера на нынешнем ПК-рынке. По крайней мере, стабильная работа над DLSS показывает, что проблемы, которые связывают с этой технологией, можно решить — пусть и не целиком.