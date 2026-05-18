Новые игры в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку новинок, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Besmirch

В ранний доступ Steam вышла Besmirch: гибрид хоррора и, неожиданно, симулятора фермы, оформленный в ретро-пиксельном стиле. Протагонист — рабочий на ферме в изолированном городе, чьи жители напуганы, а барон не щадит своих подданных налогами. И если в любой другой игре жанра предстояло бы просто наслаждаться жизнью, знакомясь с соседями, то в Besmirch нужно работать не покладая рук, чтобы спасти обреченный городок от голода, монстров и других ужасов.

© Steam

Skigill

Жанр roguelite-подражателей Vampire Survivors уже порядком переполнен, но Skigill все-таки предлагает что-то новое. Во-первых, стильную пиксельную графику, а во-вторых — центральный гиммик. Отбиваться от бесконечных полчищ врагов предстоит прямо посреди древа навыков, раскинувшегося по всему полю бая. Поэтому маневрировать предстоит не только для того, чтобы уклоняться от противников, но и чтобы правильно (и вовремя) развивать персонажа.

© Steam

Moventure

Обманчиво простой хардкорный платформер, который предлагает игроку освоить более 100 уникальных способностей, привязанных к классическому управлению эпохи NES — курсор и две кнопки. Moventure намеренно ничего не объясняет: поклонникам жанра предстоит самим экспериментировать, чтобы пройти свыше 100 уникальных уровней.

© Steam

The Adventures of Sir Kicksalot

Игра для тех, кто скучает по Dark Messiah of Might and Magic. The Adventures of Kicksalot — данжен-кролер с акцентом на боевую систему и интерактивное окружение, где игрок всегда в меньшинстве, но может пользоваться множеством трюков, чтобы выходить победителем из любого боя. Например, пинать гоблинов в ловушки с шипами, устраивать засады со взрывчаткой и, конечно же, творить стихийную магию.