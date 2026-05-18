Новые игры в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку новинок, которые вы наверняка пропустили.
Besmirch
В ранний доступ Steam вышла Besmirch: гибрид хоррора и, неожиданно, симулятора фермы, оформленный в ретро-пиксельном стиле. Протагонист — рабочий на ферме в изолированном городе, чьи жители напуганы, а барон не щадит своих подданных налогами. И если в любой другой игре жанра предстояло бы просто наслаждаться жизнью, знакомясь с соседями, то в Besmirch нужно работать не покладая рук, чтобы спасти обреченный городок от голода, монстров и других ужасов.
Skigill
Жанр roguelite-подражателей Vampire Survivors уже порядком переполнен, но Skigill все-таки предлагает что-то новое. Во-первых, стильную пиксельную графику, а во-вторых — центральный гиммик. Отбиваться от бесконечных полчищ врагов предстоит прямо посреди древа навыков, раскинувшегося по всему полю бая. Поэтому маневрировать предстоит не только для того, чтобы уклоняться от противников, но и чтобы правильно (и вовремя) развивать персонажа.
Moventure
Обманчиво простой хардкорный платформер, который предлагает игроку освоить более 100 уникальных способностей, привязанных к классическому управлению эпохи NES — курсор и две кнопки. Moventure намеренно ничего не объясняет: поклонникам жанра предстоит самим экспериментировать, чтобы пройти свыше 100 уникальных уровней.
The Adventures of Sir Kicksalot
Игра для тех, кто скучает по Dark Messiah of Might and Magic. The Adventures of Kicksalot — данжен-кролер с акцентом на боевую систему и интерактивное окружение, где игрок всегда в меньшинстве, но может пользоваться множеством трюков, чтобы выходить победителем из любого боя. Например, пинать гоблинов в ловушки с шипами, устраивать засады со взрывчаткой и, конечно же, творить стихийную магию.