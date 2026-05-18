ASUS выпустила игровые очки ROG XREAL R1

В начале года на выставке CES компании Xreal и ASUS анонсировали совместную разработку очков дополненной реальности ROG Xreal R1. Тогда были раскрыты лишь основные характеристики устройства, а стоимость оставалась неизвестной. Теперь производитель официально объявил цену новинки.

Диагональ

Главной особенностью ROG Xreal R1 стала возможность проецировать виртуальный 171-дюймовый экран с разрешением Full HD практически в любом месте. За качество изображения отвечают micro-OLED-дисплеи, а система отслеживания 3DoF позволяет фиксировать виртуальное окно в пространстве.

Угол обзора

По остальным параметрам устройство близко к стандартным XREAL One Pro: угол обзора составляет 57 градусов, предусмотрены встроенные динамики с настройкой от Bose, а также поддержка ПК, смартфонов и портативных консолей.

Частота

Ключевым отличием ROG-версии стала повышенная частота обновления – до 240 Гц, тогда как стандартные XREAL One Pro поддерживают 120 Гц. Это делает устройство особенно подходящим для киберспорта и динамичных игр, где высокая частота обновления помогает снизить задержки и обеспечивает более плавное изображение.

Комплектация

В комплект входит док-станция ROG Control Dock, позволяющая одновременно подключать к очкам до трёх устройств, например ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2, а также быстро переключаться между ними.

Сроки выхода и цена

ROG Xreal R1 уже доступны для предзаказа. Стоимость очков дополненной реальности составляет $849.