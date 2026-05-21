13 мая стратегия про развитие собственного космического корабля — или даже целой космической базы — Space Haven покинула ранний доступ. Финская студия Bugbyte (из трех человек) разрабатывала игру 10 лет, из них последние шесть она провела в Steam Early Access.

Space Haven отличается большим вниманием к деталям. Возглавив экипаж, вы должны обеспечить его всем необходимым — от туалета и обогревателей до автоматических турелей и гипердвигателей — для успешной и безопасной жизнедеятельности.

На повестке дня: расширение корпуса (как звездолета, так и базы на астероиде — в зависимости от выбранных условий на старте), создание стен и дверей, размещение ламп и энергетических ячеек для питания особо прожорливых агрегатов, научные лаборатории, аппараты по переработке отходов и насыщению воздуха кислородом, медицинские шкафчики и кровати. Объектов так много, что иной раз легче не искать вручную, а воспользоваться строкой поиска. Space Haven, к слову, переведена на русский язык.

Приближающиеся астероиды желательно расстреливать турелями. Осколки грозят проделать опасные микропробоины в корпусе. В неизвестных секторах могут дрейфовать остовы заброшенных кораблей — это источник ценного лома и прочего добра и дополнительная угроза.

Хотя по умолчанию наши подопечные действуют по своему разумению, их можно перевести под прямое управление. Это особенно пригодится при зачистке опасных локаций. Выдаем «добровольцам» оружие и топаем на корабль-призрак. Делать X-COM из баталий не стали: они проходят в реальном времени, и краснорубашечники вполне способны справиться с врагами без вашей помощи.

Пролетающие мимо корабли принадлежат разным фракциям. В лучше случае они предложат поторговаться или попросят что-нибудь выкупить у нас, в результате дипломатические отношения несколько улучшатся. В худшем — встретим, например, пиратов.

Чтобы в кармане всегда были монеты, стоит добывать имеющиеся в секторе ресурсы. Для этого нужны небольшие челноки. Учитывая, что работы в открытом космосе хватает, одним ангаром для специализированных агрегатов дело не обойдется. Меню строительства кажется большим? Со временем оно станет еще больше, ведь придется заниматься исследованием всяких полезных технологий.

Возможностей в Space Haven хоть отбавляй. Нет ничего удивительного в том, что она еще на этапе раннего доступа разошлась тиражом в 700 тысяч копий. Игра постоянно генерирует какие-нибудь мини-истории и каждую минуту бросает вызов. Картинка у нее простая, на максимальном приближении несколько неприглядная, но обычно — вполне приемлемая и понятная. Некоторые особенности проработаны слабее других (например, бои куда проще по своей сути, чем система строительства). Главная преграда на пути новичков — серьезная комплексность.

Все, кто желает повторить подвиг Мэтта Деймона на Марсе или отправиться в путешествие по неизведанным уголкам галактики, должны иметь в виду, что до 27 мая на Space Haven действует скидка 40%.