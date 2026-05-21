Dell представила три новых мощных ноутбука

Dell представила в США игровой ноутбук Alienware 15, а также новые модели Dell 14S и Dell 16S. Каждая из них предлагает несколько аппаратных конфигураций, что делает устройства доступными для широкого круга пользователей с разными финансовыми возможностями.

Alienware 15

Ноутбук Alienware 15 заключён в прочный корпус из поликарбоната с конструкцией, позволяющей раскрытие на 180 градусов. Он оснащён 15,3-дюймовым WUXGA-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 300 нит. Поддерживается 62,5% охват цветового пространства sRGB и AMD FreeSync Premium.

Dell предлагает конфигурации с процессорами AMD Ryzen 5 220 и Ryzen 7 260, а также Intel Core 5 210H и Core 7 240H. Варианты графики включают NVIDIA GeForce RTX 3050 и RTX 4050 для ноутбуков с 6 ГБ памяти GDDR6, а также GeForce RTX 5050 и RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7.

Alienware 15 поставляется с оперативной памятью DDR5 объёмом до 32 ГБ с частотой 5600 МТ/с, размещённой в двух доступных пользователю слотах SO-DIMM. Также предусмотрен SSD PCIe Gen 4 NVMe объёмом до 1 ТБ. Для охлаждения используется система Alienware Cryo-Tech с двумя вентиляторами, тремя медными тепловыми трубками и задним вентиляционным отверстием.

Конфигурации с RTX 5050 и RTX 5060 дополнительно включают криокамеру для улучшения воздушного потока. Лэптоп доступен с аккумулятором 54 Вт·ч или 70 Вт·ч. Зарядка осуществляется адаптером мощностью 130 Вт для RTX 3050 и RTX 4050, а версии с RTX 5050 и RTX 5060 комплектуются блоком питания на 180 Вт.

Также устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, веб-камерой HD 720p с двумя микрофонами, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet RJ45, HDMI 2.1, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1, одним USB Type-C 3.2 Gen 1 и ещё одним USB Type-C 3.2 Gen 2 с DisplayPort 1.4a, а также 3,5-мм разъёмом для наушников. Устройство поставляется с Windows 11 Home или Windows 11 Pro. Вес составляет 2,25 кг.

Dell 14S и Dell 16S

Ноутбуки Dell 14S и Dell 16S оснащены 14- и 16-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 16:10. В зависимости от конфигурации доступны сенсорные FHD+ панели с яркостью до 400 нит, QHD+ экраны с яркостью до 500 нит и 100% охватом sRGB, а также OLED-панели с 100% охватом DCI-P3. Модель Dell 16S также предлагается с сенсорным OLED-дисплеем 2.8K.

Обе модели работают на процессорах Intel Core Ultra Series 3, вплоть до Intel Core Ultra 9 386H. Чипы оснащены выделенными нейронными процессорами (NPU), способными обрабатывать до 50 TOPS задач искусственного интеллекта. Некоторые конфигурации также используют графику Intel Arc с 12 Xe-ядрами.

По заявлению Dell, производительность заметно выросла по сравнению с предыдущим поколением: Dell 14S демонстрирует до 97% прироста многоядерной производительности, а Dell 16S – до 59% в Cinebench R24.

За звук отвечают динамики Smart Amplifier с поддержкой Dolby Atmos. Обе модели оснащены инфракрасной веб-камерой Full HD с автоматическим кадрированием на базе ИИ и улучшением шумоподавления для видеозвонков. Время автономной работы Dell 14S составляет до 24 часов офисного использования или до 18 часов потокового воспроизведения. Dell 16S – до 14 часов офисной работы или до 26 часов просмотра видео.

Лэптопы соответствуют стандарту MIL-STD-810H. Используется тонкий алюминиевый корпус с полированными элементами, стеклоподобная сенсорная панель и конструкция с тремя шарнирами, повышающая жёсткость и улучшающая циркуляцию воздуха. Оба ноутбука поддерживают функции ИИ через Copilot в Windows. Толщина Dell 14S составляет 15,3 мм при весе 1,45 кг, Dell 16S – 15,3 мм при весе 1,77 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи Dell 14S и Dell 16S в США стартуют в конце мая по цене от $1269 и $1319 соответственно. Стоимость Alienware 15 начинается от $1299. Сроки выхода Alienware 15 пока не объявлены.