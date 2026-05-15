Анонсирована игра Moss: The Forgotten Relic

Студия Polyarc представила игру Moss: The Forgotten Relic.

Анонс сопровожден дебютным трейлером.

Проект представляет собой переосмысление дилогии Moss, которая ранее была доступна только в VR-формате.

В "плоской" версии также предстоит помогать храброму мышонку решать головоломки и разгадывать загадки.

Синопсис у проекта следующий: "Это эмоциональное и атмосферное приключение, разворачивающееся на страницах живой книги сказок, наполненной мифами и древней магией. Проведите маленького, но решительного героя в трогательном путешествии, полном испытаний, мужества и взаимопонимания".

Релиз на всех актуальных платформах запланирован на лето текущего года.