Dead Space можно не ждать

* Бывший сценарист и продюсер Dead Space Чак Бивер считает, что чтобы заинтересовать Electronic Arts в разработке четвертой части, необходимо обеспечить продажи игры на уровне 15 миллионов копий. Что абсолютно нереалистично. Поэтому продолжения можно не ждать, ибо таковы реалии капитализма. Хотя если ИИ все же массово внедрится в отрасль и существенно снизит издержки, то может быть тогда… А пока издательства мечтают заполучить собственную Fortnite, чтобы рубить бабло все время, а не от релиза к релизу.

* Японская полиция арестовала очередного чокнутого японского геймера, который угрожал взорвать штаб-квартиру Nintendo. И хотя, обследовав здание и окрестности, полиция никаких взрывчатых устройств не нашла, 27-летний чудак был арестован и помещен в сизо. Теперь следствие выясняет его мотивы и производит иные действия, которые в подобных случаях обычно производятся.

* Далеко не все поклонники Silent Hill встретили релиз Silent Hill f с восторгом – игра существенно отличалась от классических произведений серии, в том числе жанрово. Однако Konami хотела привлечь новых игроков, которые с Silent Hill были знакомы так себе или вовсе никак. И своего добилась – согласно свежему анонсу, к концу апреля сего года было продано два миллиона копий игры. Что издательство сильно порадовало.