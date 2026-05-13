В России представлен ноутбук TECNO Megabook S16

Китайский бренд TECNO объявил о российском старте продаж ноутбука MEGABOOK S16.

© Российская Газета

Корпус устройства выполнен из магниево-алюминиевого сплава. При диагонали экрана 16" заявлена толщина 14.9 мм и вес 1299 г. Также среди характеристик дисплея - разрешение FHD (1920x1200) и соотношение сторон 16:10.

Аппаратная платформа построена на базе процессора Intel Core i9-13900HK с графикой Intel Iris Xe.

Ноутбук доступен в конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 объемом 16 ГБ и твердотельным накопителем 1 ТБ (PCIe 3.0 SSD). Дополнительные слоты поддерживают увеличение хранилища до 2 ТБ.

За автономность отвечает аккумулятор емкости 75 Вт·ч. Аудиосистема из двух динамиков совместима с технологией объемного звука DTS:X Ultra.

У клавиатуры есть четыре уровня подсветки и цифровой блок. Из интерфейсов представлены 7 различных портов и дактилоскопический сканер в кнопке питания.

Цена TECNO Megabook S16 Intel Core i9-13900HK - 96 тысяч рублей.