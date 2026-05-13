Президент Nintendo извинился за подорожание Switch 2

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава извинился за будущее подорожание Switch 2. Например, в США цена консоли вырастет на $50. Основные изменения вступят в силу в сентябре, хотя в Японии повышение может произойти уже в этом месяце.

Во время брифинга по финансовым результатам Фурукава подчеркнул, что Nintendo намерена «подготовить мощную линейку программного обеспечения для повышения ценности Switch 2 как консоли» и «усердно работать над преодолением этого барьера».

Глава Nintendo также принёс извинения пользователям за возможные неудобства, заявив:

«Мы приносим искренние извинения нашим клиентам за значительные неудобства и проблемы, которые вызовет это решение. Хотя мы стремились обеспечить широкое распространение консоли, нам было сложно долгое время сдерживать растущие затраты. Новая цена не в полной мере компенсирует их увеличение».

Японская компания Nintendo также скорректировала прогнозы продаж Switch 2. На второй год присутствия консоли на рынке компания рассчитывает реализовать около 16,5 миллиона устройств, что на 3,5 миллиона меньше показателей первого года.

Объясняя более сдержанный прогноз на второй год, Фурукава отметил, что первый год оказался особенно успешным благодаря усилиям по укреплению цепочек поставок. При этом стабильный спрос во второй год, по его словам, свидетельствует об успешном запуске и внедрении консоли.