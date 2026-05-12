Кооперативный режим в Outbound: как играть с друзьями
Кооперативный симулятор кемпинга Outbound вышел в релиз — и многие игроки уже отправились в путешествие. Правда, мультиплеер доступен в игре не сразу. Портал PC Gamer рассказал, как открыть его, чтобы играть с друзьями.
Для того, чтобы открыть кооператив в Outbound, нужно сначала пройти обучение — но это занимает не более пары минут. Тратить на открытие совместной игры целый час не придется.
- Езжайте по дороге, пока не доберетесь до точки для кемпинга.
- Остановите машину и откройте заднюю часть фургона, чтобы создать лагерь.
- Соберите предметы из сундука рядом, после чего зажгите костер.
- Поднимите металлолом и откройте верстак вашего фургона.
- Скрафтите гаечный ключ.
- Откройте ключом барьер, который преграждает путь дальше.
Открыв ворота, вы получите от игры уведомление, что теперь можно пригласить друзей.
- Нажмите Tab и выберите значок мультиплеера справа.
- Скопируйте код своего сервера и отправьте его друзьям.
- После этого друзья могут ввести этот код в главном меню, чтобы подключиться к серверу.
Если вы играли в какие-либо другие многопользовательские песочницы, то по опыту знаете, что общая прогрессия может работать очень по-разному. В Outbound прогресс прикреплен к самому сохранению, а не к персонажу, как в той же Valheim. Поэтому стоит помнить о следующих нюансах.
- Для подключения к чужой игре придется создать нового персонажа.
- Любые чертежи, апгрейды и другой контент, который вы откроете в чужой игре, не будет доступен в вашей.
- Сохранение принадлежит хосту, поэтому вы не сможете играть в том же мире, если он оффлайн.
- Инструменты и рецепты доступны всем в пределах сохранения; если один игрок на сервере откроет что-то новое, то оно откроется всем.