Кооперативный режим в Outbound: как играть с друзьями

Мария Иванова

Кооперативный симулятор кемпинга Outbound вышел в релиз — и многие игроки уже отправились в путешествие. Правда, мультиплеер доступен в игре не сразу. Портал PC Gamer рассказал, как открыть его, чтобы играть с друзьями.

Для того, чтобы открыть кооператив в Outbound, нужно сначала пройти обучение — но это занимает не более пары минут. Тратить на открытие совместной игры целый час не придется.

  1. Езжайте по дороге, пока не доберетесь до точки для кемпинга.
  2. Остановите машину и откройте заднюю часть фургона, чтобы создать лагерь.
  3. Соберите предметы из сундука рядом, после чего зажгите костер.
  4. Поднимите металлолом и откройте верстак вашего фургона.
  5. Скрафтите гаечный ключ.
  6. Откройте ключом барьер, который преграждает путь дальше.

Открыв ворота, вы получите от игры уведомление, что теперь можно пригласить друзей.

  1. Нажмите Tab и выберите значок мультиплеера справа.
  2. Скопируйте код своего сервера и отправьте его друзьям.
  3. После этого друзья могут ввести этот код в главном меню, чтобы подключиться к серверу.

Если вы играли в какие-либо другие многопользовательские песочницы, то по опыту знаете, что общая прогрессия может работать очень по-разному. В Outbound прогресс прикреплен к самому сохранению, а не к персонажу, как в той же Valheim. Поэтому стоит помнить о следующих нюансах.

  • Для подключения к чужой игре придется создать нового персонажа.
  • Любые чертежи, апгрейды и другой контент, который вы откроете в чужой игре, не будет доступен в вашей.
  • Сохранение принадлежит хосту, поэтому вы не сможете играть в том же мире, если он оффлайн.
  • Инструменты и рецепты доступны всем в пределах сохранения; если один игрок на сервере откроет что-то новое, то оно откроется всем.