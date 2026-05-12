Кооперативный режим в Outbound: как играть с друзьями

Кооперативный симулятор кемпинга Outbound вышел в релиз — и многие игроки уже отправились в путешествие. Правда, мультиплеер доступен в игре не сразу. Портал PC Gamer рассказал, как открыть его, чтобы играть с друзьями.

© Steam

Для того, чтобы открыть кооператив в Outbound, нужно сначала пройти обучение — но это занимает не более пары минут. Тратить на открытие совместной игры целый час не придется.

Езжайте по дороге, пока не доберетесь до точки для кемпинга. Остановите машину и откройте заднюю часть фургона, чтобы создать лагерь. Соберите предметы из сундука рядом, после чего зажгите костер. Поднимите металлолом и откройте верстак вашего фургона. Скрафтите гаечный ключ. Откройте ключом барьер, который преграждает путь дальше.

Открыв ворота, вы получите от игры уведомление, что теперь можно пригласить друзей.

Нажмите Tab и выберите значок мультиплеера справа. Скопируйте код своего сервера и отправьте его друзьям. После этого друзья могут ввести этот код в главном меню, чтобы подключиться к серверу.

Если вы играли в какие-либо другие многопользовательские песочницы, то по опыту знаете, что общая прогрессия может работать очень по-разному. В Outbound прогресс прикреплен к самому сохранению, а не к персонажу, как в той же Valheim. Поэтому стоит помнить о следующих нюансах.