Кооператив в Subnautica 2: как играть с друзьями

До выхода Subnautica 2 осталось всего несколько дней, и многие фанаты первой части собираются проходить сиквел в кооперативе с друзьями. Портал gamespot.com рассказал, как работает кооператив в Subnautica 2 и о каких моментах стоит знать, прежде чем хостить сервер.

© Steam

Как играть с друзьями

Subnautica 2 предлагает кооперативный режим на четырех игроков с полной поддержкой кросс-плея — то есть, игроки на ПК и Xbox могут присоединяться друг к другу. Проект также поддерживает кросс-прогрессию для тех, кто владеет двумя платформами или купит две копии игры.

В главном меню Subnautica 2 можно выбрать либо опцию Host Multiplayer, которая позволит игроку открыть свой мир для других игроков, или Join Friends — для подключения к мирам других игроков. Там же можно запустить одиночную игру, поскольку сюжет можно целиком пройти соло, как и в двух предыдущих релизах серии.

Через меню Host Multiplayer друзей нужно приглашать либо через специальные коды, либо прямо через список. На данный момент в раннем доступе нет какой-либо формы кастомизации параметров мира, поэтому кооперативный режим ничем не отличается от одиночного, кроме количества игроков.

Как работает кооператив

Subnautica 2 дает игрокам неплохую свободу действий. Кооперативный мир не ставит никаких дополнительных ограничений; игроки могут подключаться к игре и покидать ее в любой момент. Даже если хост прошел половину сюжета, совершенно новый игрок, купивший игру вчера, может подключиться к серверу и играть с остальными, ничего не нагоняя.

Subnautica 2 также позволяет конвертировать мир, созданный для одиночного прохождения, в кооперативный. Но здесь стоит заранее учитывать ряд нюансов. Во-первых, в кооперативных мирах все контейнеры общие: любые сундуки и шкафчики, построенные вам в одиночном прохождении, будут доступны остальным игрокам. Разработчики уже заявили, что собираются добавить индивидуальные инвентари позже, но на релизе все игроки имеют доступ ко всем контейнерам, за исключением инвентарей друг друга.

Хорошая новость в том, что принцип общих контейнеров применяется и к наиболее нудным частям Subnautica 2. Изученные сканером предметы и животные регистрируются для всех игроков; целый сервер может получить рецепт для крафтинга какого-нибудь нового гаджета, если всего один игрок просканирует новый ресурс или существо.

Наконец, строительство баз в Subnautica 2 позиционируется как коллективная активность — вчетвером можно построить подводное убежище больше, чем смог бы водолаз-одиночка. Но никто не запрещает игрокам строить и свои собственные мини-базы, хотя «защитить» имущество в них от других игроков пока не получится.