Sony рассказала, когда выпустит PlayStation 6

Выступая на недавнем финансовом собрании компании, президент и генеральный директор Sony Хироки Тотоки рассказал о возможной дате выхода и цене консоли нового поколения – PlayStation 6.

Решение ещё не принято

Глава Sony Хироки Тотоки подтвердил, что решения о цене и сроках выхода PlayStation 6 пока не приняты. Даже внутри компании будущее PS6 остаётся неопределённым, поскольку Sony намерена сначала оценить ситуацию на рынке. Вопросы, связанные с объёмом оперативной памяти и хранилища, требуют тщательного планирования.Генеральный директор Тотоки заявил:Мы ещё не решили, когда выпустим новую консоль и по какой цене. Мы хотим внимательно следить за текущей ситуацией.

По слухам, следующее поколение консолей Sony может получить значительное увеличение объёма памяти: портативная консоль может оснащаться 24 ГБ ОЗУ, а PS6 – около 30 ГБ. Однако высокая стоимость такой памяти заставляет компанию осторожно подходить к ценообразованию.

Недавнее подорожание PS5 вызвало недовольство игроков, но Sony, похоже, продолжает делать ставку на текущее поколение. Выпуск обновлений для PS5 Pro и разработка собственной технологии ИИ для генерации кадров подтверждают этот приоритет. Вероятно, Sony не спешит с PS6, стремясь максимально раскрыть потенциал нынешней консоли. Будущие планы компании могут измениться в зависимости от стоимости и доступности памяти.

Финансовый отчёт Sony

Sony поделилась с инвесторами неутешительными данными о продажах PlayStation 5. В четвёртом квартале финансового года, завершившемся 31 марта 2026 года, было продано лишь 1,5 миллиона консолей. Это самый низкий показатель с момента старта продаж в ноябре 2020 года, значительно уступающий 2,8 миллионам устройств, реализованным годом ранее.

Несмотря на то, что общее число проданных PS5 приближается к 100 миллионам устройств (93,7 миллиона), консоль отстаёт от темпов продаж PS4. Это может быть связано с разной ценовой политикой: если PS4 со временем становилась более доступной, то Sony недавно повысила стоимость PS5 на $100 в США, что, вероятно, негативно сказалось на спросе.