Logitech увеличит расходы на ИИ и игровые устройства

Logitech планирует увеличить расходы на разработку продуктов и маркетинг, несмотря на риски замедления мировой экономики и проблемы с поставками на Ближнем Востоке. Компания делает ставку на игровые устройства, корпоративных клиентов и продукты с функциями искусственного интеллекта (ИИ).

Производитель ожидает рост продаж на 2−4%. Прогноз выручки на текущий период составляет от $1,19 млрд до $1,215 млрд. Расходы на исследования и разработки должны достигнуть около 6% от продаж.

Из-за перебоев в логистике компания ожидает потери продаж примерно на $15 млн в текущем квартале после снижения на $5 млн кварталом ранее. При этом 78% продукции Logitech выпускается с использованием переработанного пластика, что снижает зависимость от роста цен на сырье.