FromSoftware анонсирует новую игру на Summer Game Fest

* Свежий слух утверждает, что всего через месяц, на Summer Game Fest, FromSoftware анонсирует свою совершенно новую игру Cerulean Onslaught. А еще через два месяца, в августе, игра увидит свет. В ней игрокам надо будет путешествовать на корабле по океану и исследовать острова. Корабль при этом будет служить базой, где можно будет отдохнуть и развеяться.

* Видеоигры в России получили поддержку с совершенно неожиданной стороны – от консервативного депутата Государственный думы, неоднократно неодобрявшего различные новые веянья в жизни, Виталия Милонова. Депутат в опубликованном видео «с удивлением наблюдает на неким холиваром, псевдокрестовым походом против компьютерных игр». Милонов назвал компьютерные игры «новым видом искусства» и призвал коллег-депутатов оставить их в покое и заняться более насущными проблемами.

* Grinding Gear Games собирается выпустить 29 мая Return of the Ancients, «крупнейшее дополнение к Path of Exile 2». Говорят, что это будет последнее крупное дополнение перед выходом версии игры 1.0. Игроков ждут шесть новых сюжетных линий, новая система крафта, новые субклассы и куча нового барахла. Также не обойдется без новых врагов и боссов.

* Босс Star Citizen Крис Робертс в прошлом году во всеуслышанье заявил, что одиночная кампания игры, Squadron 42, выйдет в 2026 году. Однако теперь он говорит, что хотя они по-прежнему нацелены на выход одиночки в нынешнем году, но он не может дать гарантии, что все так и случится. Причиной же возможного переноса являются не какие-то проблемы с разработкой, а выход в ноябре Grand Theft Auto 6, с которой Робертс не горит желанием конкурировать. После того, как Squadron 42 будет выпущена, они полностью сосредоточатся на разработке собственно Star Citizen.