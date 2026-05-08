На PC вышла пошаговая тактика Wardrum. Ядро разработки — три человека, три года создававшие «рогалик», вдохновленный Patapon, Fire Emblem и современными «плоскими» JRPG от Square Enix. Воины вашего племени должны победить неизвестную угрозу, предварительно пробравшись через несколько враждебных регионов.

© Wardrum

Собрав команду, отправляемся в путешествие. Карты отличаются декорациями, врагами, событиями. Мы перемещаемся от события к событию (как, например, в Gwent: Rogue Mage), заранее представляя, что нас ждет: схватка, схватка посложнее, сокровища, небольшое текстовое событие с возможностью выбрать действие или даже новый соратник.

Для успешного выполнения атак требуется попадать в ритм боевого барабана. Комбинации самые разные — от пары щелчков левой клавишей мыши или одного нажатия “A” с тремя более быстрыми щелчками до зажатия каких-либо клавиш с последующим одновременным нажатием ЛКМ и ПКМ. Удастся выполнить все идеально — получите бонус к урону, усиленное лечение и т. п. Сильно ошибетесь — вместо 16 очков здоровья восстановите лишь 6. По мере прокачки герои (мечник, лучник, волшебница…) открывают уникальные умения, а еще можно выковать собственные уникальные навыки, сочетающие различные эффекты (скажем, нанесение урона по площади, отравление целей и получение дополнительного золота за убитых противников — и все это одновременно). Главное — не сломать пальцы, пытаясь выполнить хитроумные комбинации.

Одно поражение отбрасывает отряд в начало карты. Перед возрождением разрешено потратить специальную валюту на перманентные бонусы — например, открыть со старта встреченных по ходу исследования сопартийцев или улучшить умения товарищей.

Внешне Wardrum напоминает современные проекты Square Enix вроде Octopath Traveller и Triangle Strategy — практически точно такие же «пиксельные» персонажи удивительно органично сочетаются с достаточно сочными спецэффектами. Ритмичное музыкальное сопровождение — как же без него в подобной игре — хорошо настраивает на нужный лад.

Отдельно отмечу скромные системные требования (GeForce GTX 780 — в «минимальных» и GeForce GTX 1070 — в «рекомендуемых»). Одно плохо: Wardrum относительно словоохотливая, но перевода на русский нет.