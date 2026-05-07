* Atari приобрела права на первые пять игр серии Wizardry. Конкретных деталей о планах компании насчет этих игр нет, но можно предположить, что нас ждут ремейки. По типу ремейка самой первой Wizardry, вышедшего в 2024 году. Что касается Wizardry 6-8, то права на них принадлежат японской компании Drecom, и там вроде никаких ремейков не ожидается.

* Игроки предпочитают покупать игры подешевле – такое невероятное открытие сделала исследовательская контора Newzoo, изучив рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии. То есть рынок игр ценой ниже $30 за штуку растет опережающими темпами. Однако есть нюанс: если на ПК рост составил 156% с 2022 года, то на консолях рост оказался несущественным, и в продажах дешевых игр доминировал Minecraft. То есть можно сделать вывод, что выбор дешевых независимых игр на компьютерах гораздо шире, чем на консолях.