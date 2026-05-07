Nintendo анонсировала ремейк Star Fox 64

Nintendo анонсировала ремейк игры Star Fox 64
Компания Nintendo в ночь на 7 мая провела презентацию Direct, на которой анонсировала ремейк игры Star Fox 64.
В рамках мероприятия были представлены первые геймплейные кадры.
Визуальная часть полностью переработана с нуля, изменения коснулись и внешнего вида главных действующих лиц.
Авторы называют свою работу кинематографическим переосмыслением с полностью озвученными диалогами и оркестровым саундтреком.
Оригинальная игра вышла в 1997 году на консолях Nintendo 64 и была одним из ключевых систем-селлеров японской платформы.
Релиз переиздания запланирован на 25 июня на Switch 2.
В современной массовой культуре Star Fox 64 оставила свой след в виде мема do a barrel roll (сделай бочку).