Nintendo анонсировала ремейк Star Fox 64

Компания Nintendo в ночь на 7 мая провела презентацию Direct, на которой анонсировала ремейк игры Star Fox 64.

В рамках мероприятия были представлены первые геймплейные кадры.

Визуальная часть полностью переработана с нуля, изменения коснулись и внешнего вида главных действующих лиц.

Авторы называют свою работу кинематографическим переосмыслением с полностью озвученными диалогами и оркестровым саундтреком.

Оригинальная игра вышла в 1997 году на консолях Nintendo 64 и была одним из ключевых систем-селлеров японской платформы.

Релиз переиздания запланирован на 25 июня на Switch 2.

В современной массовой культуре Star Fox 64 оставила свой след в виде мема do a barrel roll (сделай бочку).