Micron выпустила 245‑терабайтный SSD

На самом деле здесь нет никакого преувеличения или маркетинговых уловок. Прямо сейчас у конкурентов нет полностью аналогичного продукта с такой же доступностью. Samsung и SK hynix анонсировали подобные модели на 245 ТБ и выше, но они ожидаются позже в этом году. Так что Micron получила хоть и временное, но весьма весомое преимущество.

Сама по себе емкость накопителей не является главным параметром при выборе оборудования, но нельзя не учитывать, что каждый накопитель с таким большим объемом памяти, позволяет заметно сократить физическое пространство в стойке. По данным Micron, переход с жестких дисков на 6600 ION сокращает количество необходимых стоек на 82% при равном объеме данных. В стандартную 36‑ю стойку из таких накопителей поместится почти 177 петабайт. Это уже не просто цифры, а реальная возможность строить более компактные ИИ‑фабрики.

Энергопотребление тоже выгодно отличает новинку. Пиковая мощность устройства составляет всего 30 ватт. Для сравнения, массив из классических HDD той же вместимости потратил бы в разы больше энергии. В условиях, когда дефицит электричества сильно ограничивает развитие дата‑центров, такой подход выглядит прагматично.

Скорость чтения важнее скорости записи

Разработчики сделали ставку на read‑intensive сценарии. Для ИИ типична ситуация, когда огромные объемы данных считываются для обучения моделей, а записываются относительно редко. Последовательное чтение достигает 13,7 гигабайта в секунду, а случайное чтение — 1,78 миллиона операций ввода‑вывода. Скорость записи скромнее около 3 ГБ/с, но для заявленных задач это некритично.

В тестах Micron, предобработка данных для ИИ ускорилась в 8,6 раз по сравнению с HDD‑массивами, задержки сократились почти в 30 раз, а энергоэффективность выросла в 84 раза. Эти цифры, конечно, из лаборатории производителя, но даже с поправкой на маркетинг прогресс очевиден.

Micron 6600 ION 245 ТБ не пытается быть универсальным диском для всех. Это узкоспециализированный инструмент для data lakes, где на первом месте плотность хранения и энергопотребление при чтении. Аналогов в коммерческой доступности сейчас нет, и ближайшие конкуренты подтянутся лишь к концу года, поэтому сейчас именно Micron задает новые страндарты для емкостных SSD в ИИ‑инфраструктуре.

Подробные технические характеристики новинки здесь (англ.)