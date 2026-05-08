В раннем доступе на PC вышла Hypnos от французской Redlock Studio. В ней мы оказываемся в странной мегаструктуре, вынужденные прокладывать дорогу по дивным местам, встречать чудных людей и вести непонятные диалоги.

В прошлом году Redlock выпустила похожую (иногда даже слишком) Blackshard. Это неслучайно: разработчики строят собственную вселенную Maze Chronicles (она вдохновлена, среди прочего, творчеством Лавкрафта), где и разворачиваются события Blackshard и Hypnos.

Неевклидовы структуры существуют то ли в реальности, то ли во сне, то ли в других измерениях. Загадочный Безымянный город на краю Страны грез — как раз подходящее место, чтобы заплутать в неизвестности.

Hypnos, судя по всему, не собирается пугать примитивными монстрами, вместо этого предлагая ужасаться «логике сна» и космической непознаваемости окружения. Перед нами игра про исследование — то есть, по сути, «симулятор ходьбы». Хотя тут еще можно бегать (почему-то не только быстро, но, опционально, и очень быстро), прыгать, приседать. Разговаривать с теми, кто захочет поддержать беседу. В общем, ходим, всему удивляемся. «Ничего не понятно, но очень интересно».

Hypnos кажется достаточно требовательной к системным ресурсам. В текущем виде на максимальных настройках она способна нагрузить даже мощные ПК. Фаза Early Access продлится минимум 4—5 месяцев, так что у авторов будет время подлатать производительность. Впрочем, пока у них в планах не технические вопросы, а новые локации, добавление второстепенных сюжетных линий и завершение уже имеющихся в комплекте с четырьмя альтернативными концовками.

Сейчас в Hypnos только одна концовка, геймплея — примерно на 10 часов. Прохождение же версии 1.0 займет 15—20 часов. Для тех, кто желает окунуться в мир сюрреалистичных структур и диковинных вещей, Redlock подготовила текстовый перевод на русский язык.