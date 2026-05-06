Как рыбачить в Diablo 4: гайд

Дополнение Lord of Hatred добавило в Diablo 4 много нового контента, но, пожалуй, самое важное — это рыболовная мини-игра. Портал gamerant.com рассказал, как открыть возможность рыбачить и какие награды за рыбалку можно получить.

Для того, чтобы разблокировать рыбалку, поговорите с NPC рядом с Темисом — он выдает побочное задание, а также удочку и пару подсказок о том, как правильно ловить рыбу. Мини-игра работает достаточно просто:

Откройте колесо жестов

Найдите на нем жест «Рыбалка»

Подойдите к любому водоему и используйте жест

Увидев плески в воде (или символ над головой вашего персонажа), нажмите на клавишу любого навыка, чтобы поймать рыбу

Поднимите улов с земли

Пойманную рыбу можно съесть на вкладке расходных предметов в инвентаре

Наград за поимку и поедание рыбы в Diablo 4 нет, но игра фиксирует весь улов в кодексе как «коллекцию рыб». Пойманную рыбу также нельзя продавать NPC или каким-либо торговцам. Единственный приз — достижение за поимку каждого типа рыбы в Санктуарии, а их свыше 100, от обычных до мифических.

Примечательно, что рыбачить можно не только в воде, но и в лаве или крови. Там обитают уникальные виды рыб.