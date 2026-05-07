Brain Jar Games, Inc. выпустила Dead As Disco в формате раннего доступа

Студия Brain Jar Games, Inc. выпустила свою игру Dead As Disco в формате раннего доступа.

По этому поводу авторы опубликовали соответствующий трейлер.

Синопсис у проекта следующий: "Боевые искусства встречаются с музыкой, и каждый удар, прием и комбинация сливаются с ритмом песен. Присоединяйтесь к Чарли Диско и сразитесь со злобными кумирами, чтобы воссоединить группу".

Аудитория приняла ритм-экшен позитивно - в Steam пользовательский рейтинг на момент написания данной заметки составляет 93% на основе более тысячи отзывов.

Игра поставляется с переводом на русский язык в виде субтитров.

В российском сегменте онлайн-платформы Valve за новинку на старте просят 840 руб.