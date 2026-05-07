В RuStore завершился второй этап "Фабрики мобильных игр"

Магазин приложений RuStore и Московский кластер видеоигр и анимации (АКИ) подвели итоги второго этапа акселератора "Фабрика мобильных игр".

За время программы проекты участников получили более 5 млн показов в тематических подборках на витрине RuStore.

Победителем акселератора стала игра "Слово Пацана 2". По данным организаторов, проект по выручке более чем втрое превзошел другие игры программы. Разработчики также подписали издательское соглашение с компанией Take Top Entertainment, которая займется дальнейшим продвижением и развитием проекта.

Программа "Фабрика мобильных игр" ориентирована на поддержку малых и средних студий, работающих над развитием и масштабированием мобильных игр после релиза. Второй этап акселератора проходил с января по апрель.

Московский кластер видеоигр и анимации (АКИ), выступивший одним из организаторов акселератора, ранее также анонсировал проведение в столице фестиваля российско-корейской игровой культуры. Мероприятие пройдет 24 мая и объединит представителей игровой индустрии, анимации и киберспорта из России и Южной Кореи.