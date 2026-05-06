Valve завезла 20 000 единиц Steam Machine в США

Valve значительно увеличила объёмы поставок оборудования в США. По данным таможни, в конце апреля компания за два дня импортировала около 50 тонн игровых консолей Steam Machine.

Речь идёт о грузах, доставленных в период с 30 апреля по 1 мая. В общей сложности за последние два месяца в Соединённые Штаты было ввезено около 127 000 кг товаров, обозначенных как «Game Console». Грузы были отправлены из Китая через порты Лос-Анджелеса.

Особое внимание привлёк тот факт, что вес отдельных контейнеров значительно отличается от предыдущих поставок Steam Deck, что может указывать на другое устройство.

Valve уже использовала таможенную категорию «Game Console» для Steam Deck, однако, как отмечает The Verge, новые партии имеют иной «весовой профиль». Если учесть, что одна Steam Machine весит около 2,6 кг, текущая поставка может составлять менее 20 000 единиц, особенно если в комплект входят контроллеры или аксессуары.

Этот сценарий напоминает ситуацию с анонсом Steam Controller: перед его официальным представлением в таможенных базах появились крупные партии «беспроводных ПК-контроллеров», что впоследствии подтвердилось. Теперь наблюдается схожая ситуация, но с более масштабными объёмами.

Недавно разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе подтвердил, что компания активно работает над сроками выхода Steam Machine и вскоре поделится подробностями. Дополнительным косвенным подтверждением служит расширенная поддержка устройства в последней бета-версии SteamOS.

Пока неясно, что именно находится в новых контейнерах Valve. Если ранее 40-футовые контейнеры содержали до 42 упаковок и весили около 14,5 тонн, то новые при том же количестве упаковок весят в среднем 12,6 тонн. Эта разница в массе, не объясняемая лишь изменениями в упаковке, наводит аналитика Брэда Линча на мысль, что содержимое ближе к формату мини-ПК, чем к VR-гарнитуре Steam Frame.