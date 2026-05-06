* Steam Controller поступил в продажу и тут же был распродан. Во всяком случае в Steam на странице девайса значится «нет в наличии». Зато он уже «есть в наличии» у спекулянтов на eBay, и цены стартуют от $300 за штуку при официальном прайсе в $99. Полагаем, у российских спекулянтов контроллер тоже скоро появится. Что же касается того, когда возобновится официальная продажа, то Valve на сей счет пока молчит.

© Steam Controller

* Roblox опубликовал результаты финансовой деятельности за первый квартал текущего года, и они, в принципе, нормальные: доходы составили $1.73 миллиарда при ожиданиях в $1.72 миллиарда. В общем, вроде бы все неплохо, вот только акции компании упали на 18%. Потому что ее босс Дэвид Бажуки заявил акционерам, что меры по обеспечению безопасности малолетних пользователей потребуют больших вложений, чем предполагалось. Так что годовые результаты Roblox предполагаются почти на миллиард долларов хуже, чем планировалось.

* Компания Oceanco выложила рекламное видео своей новой суперяхты «Левиафан» (Leviathan), и если не считать настоящий компьютерный клуб на борту, то вроде бы никакого другого отношения сей пароход к видеоиграм не имеет. Вот только именно его не так давно купил небезызвестный Гейб Ньюэлл за полмиллиарда долларов. И в видео Габен тоже мелькает. Так что можете своими глазами убедиться, каково это быть начальником Valve.