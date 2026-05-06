Разработчик застрял в проверке Steam из-за авторских прав на собственные работы

* Разработчик из Японии по имени Daikichi_EMP попал в неприятную ситуацию с релизом своей игры Wired Tokyo 2007 в Steam – дело в том, что администрация магазина… закрыла ему доступ к игре как раз тогда, когда он собирался выпустить демоверсию. Основание для закрытия серьезное – игра использовала арты из настольных игр без надлежащего разрешения. Вот только разработчик уверяет, что эти самые настолки разработал тоже он. Просто ему это сложно доказать. Но он пытается, хотя пока не очень получается.

* Rockstar всерьез настроена выпустить Grand Theft Auto 6 в ноябре этого года, но не всем данное намерение нравится. Хотя у тестеров игры есть все основания быть недовольными. Если верить отзыву на сайте Glassdoor от якобы одного из них. Glassdoor – это сайт, где служащие американских и не только компаний могут оставить анонимные отзывы о своих работодателях. Проверить, в самом ли деле авторы отзывов работают в заявленных ими компаниях, сложно…

Так вот, один из авторов сообщил, что работает тестером в Rockstar Bangalore (это в Индии), и они сейчас пытаются сделать за три месяца работу, на которую, по идее, необходимо потратить полгода. Соответственно, работают до поздней ночи (или раннего утра). И им за переработки не платят. Автору в целом работа в Rockstar нравилась. Пока не началось это безумие. И он всерьез опасается за свое душевное здоровье... Следует заметить, что известный видеоигровой специалист Рис Райли прокомментировал ситуацию в том духе, что хотя ничего хорошего в ней нет, но для Индии она нормальная.

* Американские геймеры (хотя, скорее, адвокаты от имени геймеров) подали иск против Sony PlayStation и выиграли дело, нагрев японцев на $7.85 миллиона. Суть же дела была в том, что народу не понравилась «отсутствие конкуренции и монополизация» цифровых игр Sony в лице сервиса PSN. Теперь те американцы, которые покупали в PSN игры в 2019-23 годах могут получить толику выигранной суммы. Хотя по-настоящему в выигрыше наверняка окажутся только юристы. И разумеется, «отсутствие конкуренции и монополизация игр» никуда не денутся.