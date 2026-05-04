Приложение GameNative получило поддержку FSR на Android

Свежее обновление GameNative до версии 0.9.1 расширяет возможности приложения для запуска ПК-игр на Android. Добавлена поддержка технологии масштабирования FSR 1.0, а также улучшена совместимость с рядом игр.

© MobiDevices

В версии 0.9.1 разработчики сосредоточились на повышении стабильности, устранив проблемы при запуске ПК-игр на мобильных устройствах. GameNative как проект с открытым исходным кодом продолжает развиваться и поддерживает интеграцию с игровыми сервисами, включая Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon.

Пользователям доступно больше режимов масштабирования, включая None, Linear, Nearest, Fill, Stretch и FSR 1.0. Последний динамически подстраивает разрешение рендеринга (на основе настроек контейнера или X-сервера) под нативное разрешение экрана устройства.

Обновление также добавляет настройку контрастности с мгновенным предпросмотром, поддержку онлайн-игр через Epic Online Services, улучшенную работу с контроллерами и обновлённые версии ключевых компонентов: Proton 10, FEXCore 2604 и Box64 0.4.2. Дополнительно внедрены драйверы Turnip 26.2.0 для GPU на базе Snapdragon, что устраняет ошибки в играх на Unreal Engine 5 с использованием DX12.

Microsoft выпустила Xbox Mode для Windows 11 Microsoft рекомендуют от 32 ГБ ОЗУ для игр на Windows 11 Из PlayStation 5 теперь можно сделать ПК на Linux Samsung анонсировала альтернативу DLSS для чипа Exynos 2600