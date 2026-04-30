Где найти мох в Arc Raiders: гайд

Мох как ресурс был в Arc Raiders с самого начала, но раньше он использовался лишь как материал для крафтинга дефибрилляторов. С обновлением Riven Tides у него появилась другая роль — он нужен для завершения нового проекта. Портал PC Gamer рассказал, где лучше всего искать мох.

Идеальное место для поисков мха — коряги на высохшем пляже, который начинается в южной части новой карты «Расколотые приливы» и доходит почти до самой северной точки у здания портовой администрации. Там есть тонны сухих коряг, и на каждой можно найти 1-2 пучка мха.

По факту, в этой локации так много потенциальных точек, где может появиться мох, что за один забег можно найти больше 10 — больше, чем требует проект. К тому же, там также встречается агава, которая потребуется для четвертой стадии.

Еще одно хорошее место — высокие цилиндрические ящики для растений в гидропонном комплексе, к северу от дамбы. Мох появляется там наравне с другими предметами из категории «Природа». Но, чаще всего, гидропоника привлекает внимание большинства игроков: бежать туда, если вы не начали матч рядом, не имеет смысла.

Наконец, мох может появляться и в маленьких плетеных корзинках, которые появляются на всех картах с активным событием «Пышное цветение».

Если ни один из этих вариантов не кажется вам привлекательным, то есть и последний — покупка мха у Селесты. Каждый день игра позволяет приобрести 5 пучков, по 10 семян за каждый. Итого на проект нужно пожертвовать 12 мха, поэтому купить нужное количество мха получится за три дня. А можно просто совместить опции — купить часть у Селесты, а оставшийся мох — найти на картах.