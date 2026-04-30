Оригинальная Warcraft 3 вернулась в Battle.net

Оригинальная WarCraft 3 снова стала доступна в Battle.net. Это не ошибка — в Blizzard подтвердили информацию официально.

Эта версия пропала с выходом Warcraft III: Reforged в 2020 году. Геймеры встретили решение разработчиков неодобрительно, однако вернуть классику это не помогло.

Теперь, спустя шесть лет, Blizzard почему-то изменила решение и версия 1.29 снова появилась в официальном лаунчере.

Напомним, что Warcraft III: Reforged столкнулась с мощной критикой после релиза. Геймеры обрушили его рейтинг на Metacritic. Игру не приняли из-за технических проблем и недостаточного уровня обновления контента.

Blizzard пришлось извиняться и исправлять ситуацию патчами.