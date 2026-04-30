Игра Atomfall про постапокалипсис в Британии получит сериал

Издание Deadline сообщило, что популярная видеоигра Atomfall получит экранизацию в виде сериала. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Шоу будет разработано вместе со студией Rebellion, которая выпустила оригинальную игру. Производством сериала также займутся братья Гарри и Джек Уильямс — продюсеры знаменитого сериала «Дрянь».

Atomfall вышла 27 марта 2025 года на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на Xbox Series. Проект представляет собой постапокалиптический экшен, действие которого разворачивается в Британии после ядерной аварии. Игрок должен исследовать разрушенный мир, а также принимать решения, которые повлияют на окружающих.