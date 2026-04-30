Китайский производитель GPU впервые получил сертификат Microsoft WHQL

Что скрывается за аббревиатурой WHQL

Microsoft проводит жесткие тесты на совместимость, стабильность и безопасность работы устройства с операционной системой. Без этого знака драйверы не попадают в центр обновлений Windows, а пользователям приходится вручную устанавливать их с риском появления ошибок. Для Lisuan Tech получение сертификата Windows Hardware Quality Labs означает, что их GPU будет распознаваться системой автоматически, работать без конфликтов и не пугать покупателя предупреждениями о неподписанном драйвере. По сути, это пропуск в массовый потребительский рынок.

Действительно самостоятельная разработка

В индустрии, где многие новички используют лицензионные готовые блоки от ARM или Imagination Technologies, Lisuan Tech делает акцент на полной независимости. Компания утверждает, что ее архитектура TrueGPU, система команд и программный стек созданы с нуля собственными силами. Такой подход позволяет не зависеть от зарубежных технологий, хотя и требует колоссальных ресурсов на отладку.

Китай сделал неожиданный шаг, официально запретив своим технологическим гигантам использовать чипы Nvidia.

Модель LX 7G106, которая поступит в продажу 18 июня 2026 года на китайской платформе JD.com, построена на техпроцессе TSMC 6 нм и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6. Производитель сравнивает ее вычислительные возможности с Nvidia GeForce RTX 4060 и заявляет о поддержке тяжелых игр вроде Cyberpunk 2077. Однако глава Lisuan Tech сам признает, что в реальных игровых сценариях ситуация сложнее. По его словам, производительность в играх требует улучшения, особенно стабильность кадров и зрелость драйверов.

Изображение: Lisuan Tech

Как отреагируют конкуренты

Получение сертификата Microsoft — огромный технический успех, но все же соревноваться с десятилетиями оптимизации от Nvidia и AMD в каждой конкретной игре, Lisuan Tech пока вряд ли сможет. Компания сделала первый и очень важный шаг, но превратить его в полноценную конкуренцию на глобальном рынке будет непросто.

Для Nvidia, AMD и Intel сертификация WHQL сама по себе не является событием, способным нарушить их спокойствие. Они проходили этот рубеж много лет назад, и для них наличие драйверов в Windows Update, является привычным. Поэтому официальных заявлений с критикой или насмешками новичка, ждать не стоит. Это было бы похоже на то, как маститый автопроизводитель высмеивал бы начинающую компанию за то, что ее машина получила технический талон.

Скорее всего, конкуренты перейдут к тихим, но адресным действиям. Они уже давно работают с китайским рынком, где законодательно поощряется использование местных компонентов. Теперь, когда у Lisuan Tech появился официально признанный статус, глобальные вендоры могут предложить специальные условия или ценовые уступки крупным китайским OEM-сборщикам, чтобы те не торопились заменять импортные видеокарты на отечественные. Это классическая реакция на появление локального конкурента.

Еще один вероятный шаг со стороны Nvidia, AMD и Intel — мягкое подчеркивание собственных преимуществ там, где WHQL не поможет. Они могут напоминать партнерам и разработчикам игр о десятилетиях оптимизированных библиотек, готовых профилях для тысяч игр и отлаженной работе с профессиональным софтом.

Скепсис со стороны разработчиков игр

Хотя это не прямые конкуренты-чипмейкеры, студии разработки тоже отреагируют с осторожностью. Одна WHQL-сертификация не заставит их срочно тестировать свои игры на Lisuan Tech. Они посмотрят, как поведут себя драйверы в реальных сценариях, учитывая откровенное признание главы Lisuan Tech о проблемах с производительностью в играх. Конкуренты могут использовать эту неуверенность, чтобы укрепить партнерские программы для разработчиков.

Таким образом, реакция американских производителей будет спокойной и методичной. Они не станут бить тревогу, но усилят маркетинг и работу с ключевыми клиентами в Китае. Для них появление Lisuan Tech с полноценной поддержкой Windows, не является угрозой, а лишь напоминанием, что монополия на графические драйверы постепенно исчезает, и нужно внимательнее следить за развитием событий.

Геополитика важнее сертификатов

Получение WHQL от Microsoft само по себе не открывает двери в Америку или Европу. Это технический документ, который подтверждает совместимость с Windows, но не является разрешением на продажи. На пути Lisuan Tech в западные страны лежат совсем другие барьеры, и они никак не связаны с качеством драйверов.

Американские санкции как главный шлагбаум

Соединенные Штаты ввели жесткие экспортные ограничения в отношении китайских полупроводниковых компаний, особенно тех, кто разрабатывает передовые GPU. Lisuan Tech использует техпроцесс TSMC 6 нм, что формально не попадает под самые строгие запреты на оборудование для производства чипов, но сам факт разработки графического процессора в Китае вызывает пристальное внимание американских регуляторов.

Белый дом разрешит Nvidia беспрепятственно торговать с Китаем?

Практически любой современный GPU можно применять не только в играх, но и в научных расчетах или искусственном интеллекте. Подозрение в военном или двойном назначении станет достаточным основанием, чтобы заблокировать поставки Lisuan Tech в США. Более того, американские санкции могут запрещать использование американского софта или технологий в разработке, а Lisuan Tech декларирует полную независимость, но даже сама принадлежность к китайской юрисдикции сегодня является красной карточкой для американского рынка.

Европа как чуть более сложный случай

Европейский союз не вводил столь прямых и масштабных санкций против китайских чипов, как США. Однако Европа тесно координирует экспортный контроль с Америкой. К тому же в Европе действуют требования по сертификации не только софта, но и аппаратной безопасности. Европейские покупатели видеокарт вряд ли массово обратят внимание на новый бренд из Китая. Им важны не только WHQL, но и репутация, поддержка в популярных играх и просто привычка к Nvidia или AMD. Лишенный громкого имени Lisuan Tech в Европе столкнется с холодным приемом даже без политических препон.

Практическая логистика тоже не на стороне компании

Чтобы продавать видеокарты в США или ЕС, нужно выстроить сеть дистрибуции, обеспечить техподдержку с учетом разных часовых поясов и языков, а также получить дополнительные разрешения на ввоз электроники. Для молодой китайской компании, которая только выходит на внутренний рынок с одной моделью, такие инвестиции преждевременны. Скорее всего, руководство Lisuan Tech это понимает. Их приоритет на 2026 год четко обозначен. Продажи стартуют на китайской платформе JD.com, и это логично. Сначала нужно завоевать доверие внутри страны, где государство поддерживает импортозамещение.

Если Lisuan Tech все же попытается проникнуть на западный рынок, конкуренты почти наверняка воспользуются политическими рычагами. Они могут направить регуляторам запросы о проверке происхождения технологий или о соответствии санкционным режимам. Даже при отсутствии прямых нарушений такие проверки затянутся на годы.

Единственный реалистичный сценарий появления Lisuan Tech в Европе или Америке в обозримом будущем это поставки через серых дистрибьюторов в составе готовых ПК от малоизвестных сборщиков. Но это будет штучный, неофициальный канал, который не принесет компании ни прибыли, ни репутации.

Видеокарты Lisuan Tech пока не появятся в Америке и Европе

Формально никто не может запретить Lisuan Tech подать заявку на продажи в Европе или США. На практике же сочетание экспортного контроля, политической напряженности между Китаем и Западом и отсутствия узнаваемости бренда делает такой выход практически невозможным в ближайшие годы. WHQL сертификация дает компании право заявить о том, что она технически готова к мировому рынку.

Однако геополитика ответит лишь одно: это совсем не важно.