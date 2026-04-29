Культовую карту Cache вернули в Counter-Strike

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в рамках которого после длительного перерыва была возвращена в активную ротацию соревновательных режимов карта Cache.

© Газета.Ru

Карта Cache была исключена из основного пула в марте 2019 года и заменена картой Vertigo. Спустя семь лет локация была существенно переработана с учетом возможностей игрового движка Source 2. Обновление затронуло визуальную часть, включая текстуры, модели объектов и систему освещения, что должно повысить качество игрового опыта и соответствие современным стандартам проекта.

Исторически карта ассоциируется с рядом знаковых киберспортивных эпизодов, включая момент на турнире ESL One Cologne 2016, где Александр s1mple Костылев продемонстрировал один из наиболее запоминающихся игровых эпизодов. В честь этого события на карте было размещено тематическое граффити, однако в обновленной версии оно отсутствует.

В текущей версии Counter-Strike 2 карта Cache доступна в нескольких режимах, включая Casual, Competitive, Deathmatch и Retakes, что делает возможным ее выбор как в соревновательном, так и в развлекательном режимах игры.

Ранее Sony в очередной раз объявила о подорожании PlayStation 5.