PARIVISION представила академический состав в Counter-Strike 2

Российский клуб PARIVISION анонсировал академический состав в Counter-Strike 2, который получил название NEW VISION.

Дебют состоится на CCT 2026 Challengers Europe 2. Турнир пройдёт со 2 по 10 мая 2026 года в онлайн-формате, призовой фонд составляет $ 5 тыс.

Состав NEW VISION:

Дмитрий fen2k Гладских

Сергей hahanz0 Улинов

Ярослав womino Цыпринский

Никита w0l33n Шамин

Матвей x1nk1n Чадромцев

Никита waterfallz Матвеев (тренер)

Олег asph7xia Гусев (тренер).

Основной состав же на момент написания новости находится на восьмой строчке мирового топа HLTV и на девятом месте рейтинга от компании Valve. Следующим турниром для команды станет PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая 2026 года в Казахстане.