Появились первые обзоры Steam Controller

После подтверждения Valve даты релиза и цены начали появляться обзоры Steam Controller, где проверили задержку, функциональность и даже разобрали.

Внешний вид и эргономика

Несмотря на кажущуюся массивность, Steam Controller неожиданно удобно лежит в руке. Дизайн с сенсорными панелями рядом с кнопками в стиле PlayStation и симметричными стиками может сначала казаться громоздким. На практике даже для рук среднего размера он ощущается комфортно. Основной вес смещён вперёд, а длинные рукоятки предотвращают случайные касания задней части. Вес – 292 грамма, что сопоставимо с контроллером Xbox Series X/S с двумя батарейками AA.

Сходство со Steam Deck и инновации в стиках

Контроллер явно перекликается со Steam Deck: тот же чёрный матовый пластик, похожие кнопки и крестовина, а также сенсорные панели. Стики, напоминающие версию Steam Deck OLED (и меньше – LCD), выигрывают за счёт технологии TMR (туннельное магнитосопротивление). Она снижает вероятность дрифта и повышает точность.

Улучшенные задние кнопки

Одно из заметных улучшений относительно Steam Deck – четыре задние кнопки. В портативной версии они были плоскими и не слишком удобными. Здесь они вынесены на рукоятки, удобно ложатся под пальцы и нажимаются без усилий.

Уникальный адаптер Puck

Отдельного внимания заслуживает адаптер Puck. Это компактный овальный модуль, который подключается к ПК или портативной консоли через USB-C и работает как выделенный беспроводной приёмник на собственной частоте.

Преимущества Puck перед Bluetooth

Контроллер поддерживает Bluetooth, но использование Puck избавляет от проблем с сопряжением и уменьшает задержку. После подключения всё работает сразу, без дополнительных действий.

Высокая дальность и низкая задержка

Puck обеспечивает стабильное соединение на большом расстоянии и лучше справляется с помехами. В тестах сигнал сохранялся примерно на 15 метрах через два этажа. Для сравнения, контроллер PS5 начинал терять стабильность уже на 4,5 метра.

По данным Valve, задержка при подключении через Puck составляет около 8 мс против 6 мс по проводу – разница практически незаметна. Можно подключить два контроллера к одному адаптеру или быстро переключаться между несколькими Puck. Переключение выполняется удержанием курка при включении. Также адаптер можно использовать как удобную зарядную док-станцию.

Управление и функциональность

Steam Controller поддерживает управление наклоном за счёт встроенного гироскопа. Его можно настроить так, чтобы он активировался только при касании стиков или рукояток. Это снижает количество случайных срабатываний и освобождает кнопки под другие действия.

Автономность и тестирование

Заявленные 35+ часов работы подтверждаются на практике. В тестах контроллер продержался до 73 часов при использовании только стиков. При активной работе рукояток – более 24 часов. В реальных сценариях с вибрацией и полной нагрузкой время будет меньше, но показатель в 35 часов выглядит достижимым.

Ремонтопригодность и настройка

Эксперты Gamers Nexus отметили высокую ремонтопригодность устройства. Valve планирует сотрудничество с iFixit для поставки запчастей. Полное видео разборки выйдет позже. Все элементы управления можно гибко настроить, также будут доступны готовые профили. Это упрощает адаптацию под конкретные игры и предпочтения.

Итог

В целом Steam Controller произвёл положительное впечатление благодаря качественной сборке и нестандартным возможностям. Однако цена в $99 может отпугнуть часть аудитории, поскольку за меньшие деньги доступны как оригинальные контроллеры Xbox, так и достойные Bluetooth-аналоги.

Рекомендовать устройство стоит тем, кому важно управление, близкое к мыши, или стабильное соединение без Bluetooth. В остальных случаях покупка двух более доступных контроллеров выглядит рациональнее.