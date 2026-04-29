Kingston представил SSD на 30,72 ТБ

Kingston создала новую версию SSD DC3000ME объёмом 30,72 ТБ. Это устройство создано для дата-центров. Поэтому об установке его в ваш ПК пока речи не идет.

Накопитель работает через интерфейс PCIe 5.0 и обеспечивает до 14 ГБ/с при чтении данных. При этом устройство совместимо и с более старым стандартом PCIe 4.0.

Внутри используется защита от потери данных при внезапном отключении питания. Дополнительно накопитель поддерживает шифрование данных.

Новая модель стала самой вместительной в линейке DC3000ME. Он поставляется с технической поддержкой и пятилетней гарантией.

Цена не раскрывается.