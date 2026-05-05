Лучшие моды для Windrose

Пиратское приключение Windrose еще только вышло в ранний доступ, но у игры уже есть активное сообщество моддеров, которое разрабатывает фанатские модификации для самых разных аспектов игры. Портал GameSpot рассказал о лучших модах для Windrose, доступных на данный момент.

В Windrose и без модов есть торговцы, у которых можно покупать и продавать предметы, но они недоступны на старте игры. К тому же, до них сначала нужно добраться: торговцы находятся в крупных хабах, которые, скорее всего, далеко от вашей базы. Мод Enhanced Merchant исправляет это упущение и ставит высокоуровневого торговца прямо на вашей базе — искать скупщика теперь не придется.

Моддеры Ice Box Studio работают не покладая рук с самого момента релиза Windrose. Они выпустили целую серию модов со словом More в названии, и у всех них одна цель — дать игроку больше ресурсов. Минералов, выносливости, древесины, стаков предметов в инвентаре, и так далее. По названию каждого мода можно догадаться, что он делает; вы можете установить, какие хотите, а другие — не трогать.

Каждый, кто хоть раз пытался плавить руду в Windrose, знает, что это требует очень много времени. Для создания меди или железа нужно сначала скрафтить уголь, после чего подкидывать его в топку — и создание каждого слитка занимает минимум пару секунд. Мод Fast Craft значительно ускоряет процедуру.

Механика быстрого перемещения в Windrose достаточно строгая: у игрока есть доступ лишь к 10 станциям для перемещения, которые нужно крафтить. А для того, чтобы строить их, необходимо иметь в инвентаре специальный колокол. Мод Fast Travel Plus не меняет механику на корню, но увеличивает количество доступных станций. Так игроку не придется сильно беспокоиться о стратегическом строительстве/разборке определенных точек для перемещения на карте.

Костры в Windrose определяют, где пролегает территория вашей базы, но порой их радиуса не хватает, чтобы построить все, что хочется. Extended Bonfire Radius расширяет границы — с этим модом на базе можно отстроить больше сооружений и удобств.

Поединки в Windrose бывают сложными; целебные зелья — пожалуй, самый ходовой предмет в игре. Но система перезарядки не дает игроку пить одно зелье за другим быстро, из-за чего в бою против нескольких врагов можно попасть в неловкую ситуацию. Мод Faster Cooldowns сокращает время перезарядки расходных предметов до пары секунд.

Морские битвы играют важную роль, поскольку победы над вражескими кораблями приносят большой доход и выполняют роль источника ценных ресурсов. Основной способ наносить урон врагам на море — пушки, но, в зависимости от типа корабля, они могут быть недостаточно мощными, чтобы одолеть, например, фрегат высокого уровня. Мод Any Cannon Any Ship снимает ограничение на оружие, тем самым позволяя установить любые пушки на любой тип корабля.