Советы по прохождению Saros

Saros — не менее динамичная, сложная и глубокая игра, чем предыдущий релиз Housemarque, Returnal. А потому ориентироваться в механиках поначалу может быть тяжело. Портал IGN поделился полезными советами по прохождению Saros — без спойлеров.

Идеальная перезарядка

В Saros, как и в Returnal, есть механика идеальной перезарядки. При пустом магазине оружие автоматически начнет перезарядку, но вместо того, чтобы ждать окончания анимации, вы можете нажать R3 или R2 в правильный момент, чтобы перезарядиться моментально. Нажатие невпопад приведет к тому, что оружие заклинит, поэтому будьте осторожны; геймплей в Saros очень динамичный, и идеальная перезарядка помогает игроку не отставать от врагов.

Альтернативные режимы огня

У каждого вида оружия есть уникальный альтернативный режим огня, который активируется нажатием на L2 до половины. Дробовик, например, меняет разброс снарядов на более вертикальный, что помогает лучше бить по менее габаритным целям. Другие режимы концентрируют несколько пуль в один выстрел и позволяют проворачивать другие трюки.

Не подбирайте каждый артефакт без разбора

Перспектива поднимать каждый артефакт на пути соблазнительна, но выбирать их все-таки лучше вдумчиво — чтобы в каждом доступном слоте было что-то по-настоящему полезное. Отталкивайтесь от того, какие характеристики вам нужны, и какой билд вырисовывается на той или иной стадии забега. Не лишним было бы периодически проверять характеристики. Количество слотов под артефакты ограничено — и не важно, что его можно увеличить по мере прокачки.

Ищите оружие, подходящее под ваши характеристики

У каждого оружия в Saros есть специфические параметры: компенсация отдачи, урон по уязвимым точкам, скорость перезарядки и т.д. А у каждого из этих показателей есть иконка, которая показывает, с какой характеристикой протагониста он связан. Один наверняка будет больше, чем другие — логично выбирать оружие, которое опирается на ваши лучшие, самые прокачанные характеристики.

Откройте «Второй шанс» как можно быстрее

«Второй шанс» — навык, который желательно разблокировать как можно быстрее, поскольку он позволяет один раз подняться на ноги, потерпев поражение в забеге. В отличие от астронавта в Returnal, который встречается случайно и используется всего один раз, в Saros запасная жизнь — перманентный апгрейд, который восстанавливает игрока с полным здоровьем после смерти. Он срабатывает один раз за забег, но потраченный шанс можно восполнить, пройдя опциональное испытание.

Пользуйтесь силовым оружием

Как и другие виды оружия, силовое может выпасть случайно — но, в отличие от обычного оружия, оно потребляет ограниченный запас энергии. Потратив все боеприпасы, вам придется пользоваться щитом, чтобы поглощать синие снаряды и восстанавливать энергию. Но это не значит, что силовое оружие нужно беречь до последнего: оно очень мощное, и отлично справляется с врагами посерьезнее.

Щит или уклонение

Правильное использование щита приносит много пользы: оно не только защищает от урона, но и позволяет пополнить запасы энергии за счет поглощения вражеских снарядов. Но уклонение — критически важный инструмент, которым следует пользоваться не меньше. Идеальное уклонение защищает от любого урона и ошибок; щит можно приберечь для синих снарядов, которые вы точно сможете поглотить.

Не медлите — забирайте награды за комнаты сразу

Иногда Saros предлагает несколько наград на выбор после прохождения той или иной арены. Но имейте в виду, что, как только вы шагнете к одной из них, игра начнет обратный отсчет. Платформы начнут падать, стены будут подниматься — если вы промедлите, то в итоге можно остаться совсем без наград. Постепенно вы начнете узнавать комнаты с такими ловушками, но на первых порах просто стоит помнить, что лучше не стоять на месте подолгу.

Поддерживайте уровень адреналина

Адреналин — пассивный апгрейд; счетчик адреналина показывается по центру экрана снизу. Он показывает, на какой планке находится уровень адреналина. Каждый полученный от врага (или окружения) удар обнуляет счетчик, и его придется повышать заново.

У адреналина есть много пассивных баффов, которые, на первый взгляд, не кажутся важными, но они могут сделать практически каждый билд лучше. Поэтому не упускайте возможность повысить уровень адреналина: иногда в этом помогают даже случайные ящики, спрятанные на уровнях.