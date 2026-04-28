Valve выпустит Steam Controller в мае

Valve сообщила, что новый Steam Controller окажется на полках 4 мая. Цена составит $99.

Steam Controller — одна из «железок», которые в конце прошлого года представила Valve. Его разработали с учетом «всех вариантов ввода для любых игр». Геймпад полностью настраиваемый и будет включать раскладки от сообщества для тысяч проектов. В беспроводном режиме он способен проработать 35 часов. Подключить его можно к любому устройству с запущенным Steam, в том числе к Steam Deck, Steam Frame (новый шлем виртуальной реальности) и Steam Machine.