Как приручать птиц в Crimson Desert: гайд
В Crimson Desert с последним обновлением появилась возможность приручать птиц — от обычных воробьев до мифических фениксов. Портал PC Gamer рассказал, как найти необходимый для этого предмет — кормушку.
Для того, чтобы получить кормушку, нужно получить доступ к Дрожащим лесам от фракции лесных стражей. Цепочка заданий открывает путь в Флориндейл, и начать ее можно, попав в деревню к юго-востоку от равнин Хернанд. Нужно лишь позволить стражам трижды попасть в Клиффа усыпляющими дротиками.
После этого появится страж по имени Аркин, и диалог с ним начнет задание. Оно не требует много времени. После его завершения кормушка появится в сундуке в лагере — ее нужно просто переместить в инвентарь.
Но одной кормушки мало — вам также понадобится, собственно, корм. Разные типы пищи привлекают разных птиц, но, судя по всему, с кормушкой работают следующие предметы:
- Мясо (не птичье)
- Рыба (живая и мертвая)
- Насекомые
- Пшено
- Семена
- Фрукты
У кормушки очень большая вместительность, и она сохраняет свое содержимое между использованиями, поэтому есть смысл просто положить в нее все, что можно, чтобы привлечь как можно больше разных птиц.
- Откройте инвентарь и выберите кормушку
- Зажмите Ctrl и нажмите R, чтобы поставить ее
- Активируйте кормушку, чтобы загрузить в нее корм
- Отойдите от кормушки.
Птица, приземлившаяся на кормушку, будет кушать, пока уровень доверия не повысится до 100. После этого к птице можно подойти и приручить ее.