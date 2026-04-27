Как приручать птиц в Crimson Desert: гайд

В Crimson Desert с последним обновлением появилась возможность приручать птиц — от обычных воробьев до мифических фениксов. Портал PC Gamer рассказал, как найти необходимый для этого предмет — кормушку.

Для того, чтобы получить кормушку, нужно получить доступ к Дрожащим лесам от фракции лесных стражей. Цепочка заданий открывает путь в Флориндейл, и начать ее можно, попав в деревню к юго-востоку от равнин Хернанд. Нужно лишь позволить стражам трижды попасть в Клиффа усыпляющими дротиками.

После этого появится страж по имени Аркин, и диалог с ним начнет задание. Оно не требует много времени. После его завершения кормушка появится в сундуке в лагере — ее нужно просто переместить в инвентарь.

Но одной кормушки мало — вам также понадобится, собственно, корм. Разные типы пищи привлекают разных птиц, но, судя по всему, с кормушкой работают следующие предметы:

Мясо (не птичье)

Рыба (живая и мертвая)

Насекомые

Пшено

Семена

Фрукты

У кормушки очень большая вместительность, и она сохраняет свое содержимое между использованиями, поэтому есть смысл просто положить в нее все, что можно, чтобы привлечь как можно больше разных птиц.

Откройте инвентарь и выберите кормушку Зажмите Ctrl и нажмите R, чтобы поставить ее Активируйте кормушку, чтобы загрузить в нее корм Отойдите от кормушки.

Птица, приземлившаяся на кормушку, будет кушать, пока уровень доверия не повысится до 100. После этого к птице можно подойти и приручить ее.