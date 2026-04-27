Microsoft обновила логотип Xbox

Компания Microsoft представила обновленный логотип бренда Xbox, вернувшись к черно-зеленой цветовой палитре, которая использовалась в оформлении первой консоли 2001 года.

Обновленный дизайн выполнен в более контрастной стилистике: черная основа и неоново-зеленые акценты отсылают к оригинальной визуальной айдентике Xbox начала 2000-х. В компании подчеркивают, что это не просто редизайн, а возвращение к «корням» бренда.

В последние годы Xbox активно развивал экосистемный подход, делая ставку на облачные сервисы, подписки и мультиплатформенность. Новый визуальный стиль, по сути, сигнализирует о попытке вернуть более четкую игровую идентичность и усилить эмоциональную связь с аудиторией. Ранее бренд неоднократно менял визуальные решения в сторону минимализма, однако новый логотип, напротив, делает акцент на ностальгии и наследии первой консоли.

Обновление логотипа совпало с изменениями в управлении игровым направлением. Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма, пришедшая на смену Филу Спенсеру, ранее заявила о пересмотре стратегии и отказе от бренда Microsoft Gaming в пользу единого позиционирования Xbox. По ее словам, компания делает ставку на консолидацию бренда и возвращение к единой архитектуре Xbox как основного игрового направления Microsoft.

Стратегия предполагает перезапуск игрового бизнеса: стабилизацию текущего поколения консолей, исправление ключевых продуктовых и операционных ошибок, усиление сервиса Xbox Game Pass и формирование более связной экосистемы продуктов.