Мадагаскарская студия Red Raketa и французский издатель New Tales показали аркаду Kalanoro. Действие происходит на вымышленном острове Лемурия, вдохновленном Мадагаскаром. Релиз на PC, PS5, Xbox Series и Switch — летом.

В центре сюжета Kalanoro — собственно, каланоро, волосатое человекоподобное существо из малагасийского фольклора. Каланоро может быть добрым или злым духом. В игре это озорной дух, собирающий музыкальную группу из кольцехвостых лемуров и других обитателей Великого красного острова. Интересно, что передвигаются по дорогам каланоро с приятелями на такси-брусс (в данном случае это маршрутка).

Не так давно на RP была дискуссия об африканских играх. Но Мадагаскар там упоминался только в контексте смерти композитора Стефана Пика.