Cache скоро вернется в Counter-Strike 2

Компания Valve подтвердила скорое возвращение Cache в Counter-Strike 2. Возвращение культовой карты ожидается на неделе с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

К анонсу приурочили видео с культовыми моментами на про-сцене на Cache, включая клатч с Александром s1mple Костылевым, за который он получил граффити. На ESL One Cologne 2018 снайпер сделал 1v2, совершив два фрага ноускопом с AWP.

Cache была убрана из активного турнирного пула карт ещё в марте 2019 года и с тех пор не возвращалась в официальные соревнования. При этом карта уже появилась на FACEIT со стартом нового сезона, однако в самой CS 2 стоит ждать сильно изменённую версию.