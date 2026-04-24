Прошла премьера игрового ноутбука HONOR WIN H9

Новый игровой ноутбук HONOR WIN H9 (2026) стал одной из самых мощных новинок года, предлагая флагманское железо, экран с частотой до 300 Гц и продвинутую систему охлаждения.

© HONOR

Компания HONOR официально анонсировала WIN H9 (2026) — игровой ноутбук, ориентированный на высокую производительность в AAA-играх и ресурсоёмких задачах. Модель получила сразу несколько конфигураций, включая процессоры Intel Core Ultra 7 251HX и Ultra 9 290HX Plus.

Производительность уровня десктопа

В зависимости от версии, ноутбук оснащается видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070 или RTX 5070 Ti с 8 или 12 ГБ видеопамяти. Максимальный энергопакет графики достигает 140 Вт, что приближает устройство к настольным решениям по мощности.

За многозадачность отвечают:

16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5 (до 6400 MT/s)

SSD-накопитель на 1 ТБ

два слота для расширения памяти

Экран для киберспорта

WIN H9 получил 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 и соотношением сторон 16:10. Главные особенности:

частота обновления до 300 Гц

яркость до 500 нит

100% охват цветового пространства DCI-P3

Такой экран ориентирован как на киберспорт, так и на работу с графикой.

Охлаждение и автономность

Для стабильной работы под нагрузкой используется система охлаждения Dongfeng. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 92 Вт·ч — один из самых крупных в классе игровых ноутбуков.

Дизайн и оснащение

Корпус устройства имеет толщину 26,8 мм, а вес варьируется от 2,34 до 2,38 кг в зависимости от цвета.

Также заявлены:

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1

Thunderbolt 4 и USB-C 3.2 Gen2

USB-A (несколько версий)

HDMI 2.1-FRL и RJ45

аудиосистема Nahimic с двумя динамиками

камера 1 Мп

Цена и доступность

В Китае HONOR WIN H9 (2026) оценён от 1685 до 2635 долларов в зависимости от конфигурации.

Новая модель явно нацелена на конкуренцию в премиальном сегменте игровых ноутбуков, где важны не только мощность, но и высокая частота экрана, современная графика и продвинутая система охлаждения.